Covid-19: detentas da Penitenciária Feminina são diagnosticadas com a doença

PM Pedro Marra

Outros 89 casos foram registrados na unidade, desde o início da pandemia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) informou, na tarde desta quarta-feira (15/9), que 11 internas da Penitenciária Feminina do DF (PFDF) foram diagnosticadas com o novo coronavírus. A pasta assegura que elas estão isoladas, em quarentena por 14 dias.

Por conta do surto na unidade, o Núcleo de Saúde do presídio sugeriu que a visita de familiares que iria acontecer nesta quinta-feira (16/9) remarcada para 7 de outubro. Para tal, a Seape diz que aguarda decisão da Vara de Execuções Penais (VEP).

Em nota, a pasta diz que, no presídio, atualmente, há 720 custodiadas na referida unidade prisional e capacidade para 1.028 presas. "Sendo que, desse total, 11 estão com diagnóstico positivo para o (novo) coronavírus. Desde o início da pandemia foram registrados, ao todo, outros 89 casos", explica.

A Seape afirma, ainda, que o estado de saúde das detentas "é considerado normal. Ressalte-se que a população carcerária da PFDF, assim como das demais unidades prisionais do DF, está completamente imunizada", diz outro trecho do texto enviado à reportagem.

Para reforçar as atuais medidas de segurança sanitária adotadas, a Seape vai realizar a desinfecção na unidade com apoio do Exército Brasileiro. "O mesmo ocorrerá em todo o sistema prisional, a exemplo do que fora feito no em 2020. O processo de agendamento está sendo conduzido pela Coordenação do Sistema Prisional (Cosip), da Seape", completa a Secretaria de Administração Penitenciária.