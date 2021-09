Covid-19: DF registra morte de criança com menos de 2 anos nesta quarta

PM Pedro Marra

Entre as 15 mortes por complicações da covid-19 desta quarta-feira (15/9), no Distrito Federal, uma das vítimas era uma criança com menos de 2 anos. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), oito homens e sete mulheres morreram em decorrência da doença. Somente uma das vítimas era de fora do DF, especificamente do Novo Gama (GO). O total de óbitos pela doença chegou a 10.245 nesta pandemia.

A pasta confirmou também que a taxa de transmissão subiu novamente, nesta quarta-feira, indo para 1,09. Na terça-feira (14/9), o indicador ficou em 1,08. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa indica que se o valor for menor que 1, a pandemia tende a acabar. Se for maior que 1, a crise sanitária avança.

Com queda de 17,7% na comparação com 14 dias atrás, a média móvel de mortes por complicações da covid-19 ficou em 11,29. No mesmo período, a estatística de casos encontra-se em 703,33, com queda de 11,5% em relação a duas semanas atrás. A SES-DF informou que registrou 638 novos casos do novo coronavírus. Desta forma, o total é de 482,3 mil, com 464 mil recuperados.