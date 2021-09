Polícia Civil fecha casa de prostituição no Sudoeste e prende ‘cafetina’

DD Darcianne Diogo

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, máquinas de cartão de crédito, dinheiro e um caderno com a contabilidade da casa - (crédito: PCDF/Divulgação)

Em uma investigação que durou cinco meses, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) fecharam uma casa de prostituição e prenderam uma mulher, de 27 anos, acusada de aliciar garotas de programa. O local funcionava como uma casa de massagem, no Sudoeste (veja abaixo o vídeo do delegado explicando o caso).

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no local. De acordo com a apuração policial, a casa de prostituição funcionava há cerca de dois anos. “A proprietária era responsável por aliciar garotas de programa e cobrava de cada uma o valor de R$ 50 por cada programa concluído”, detalhou o delegado à frente do caso, Douglas Fernandes, adjunto da 3ª DP.

Os investigadores chegaram ao local e flagraram duas garotas de programa e um cliente. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, máquinas de cartão de crédito, dinheiro e um caderno com a contabilidade da casa.

Casa de massagem



Na tentativa de não chamar a atenção e despistar a polícia, a proprietária dizia que o local era uma casa de massagem, instalada em uma sala comercial no Sudoeste. Ela foi presa em flagrante e responderá pelos crimes de rufianismo (consiste em tirar proveito da prostituição participando diretamente dos lucros) e por manter uma casa de prostituição. Caso seja condenada, pode pegar até 9 anos de prisão. A mulher está na Carceragem da Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.