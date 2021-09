Criança vítima de afogamento no Paranoá é reanimada pelos Bombeiros

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma criança de 3 anos precisou ser reanimada, nesta terça-feira (14/9), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após se afogar em piscina e ter uma parada cardiorespiratória.

Segundo relatos dos familiares, o menino chegou a ficar entre 3 a 5 minutos submerso na piscina da família.

Ao chegar no local, os bombeiros imediatamente começaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar. A criança, após os primeiros atendimentos, reagiu depois de cerca de cinco minutos e foi levada por uma viatura de resgate do CBMDF ao Hospital Regional do Paranoá.

O caso ocorreu no Condomínio Entre Lagos, do Paranoá. O CBMDF atendeu a ocorrência às 16h02 desta terça-feira (14/9), com uma viatura e três militares.