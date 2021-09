Dois homens são presos por tentativa de homicídio contra suposto estuprador

PM Pedro Marra

Drogas e dinheiro apreendidos na casa de um dos suspeitos de tentar assassinar jovem de 28 anos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens foram presos, nessa sexta-feira (17/9), suspeitos de tentar matar um jovem de 28 anos que teria cometido um estupro no Gama, em 2011. Investigadores da 14ª Delegacia de Polícia, na região administrativa, afirmaram que a dupla tentava fazer "justiça com as próprias mãos".

A dupla foi detida em cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, além de um de prisão. A tentativa de homicídio ocorreu na noite de 13 de março de 2020. Um dos detidos havia chamado o jovem para a rua, enquanto o comparsa aguardava o alvo escondido.

Ao perceber que a emboscada deu certo, o segundo envolvido sacou uma arma e atirou na vítima, que sobreviveu. A Polícia Civil informou que o jovem, à época com 27 anos, havia sido investigado e processado pelo crime de estupro, mas foi absolvido pela Justiça.



A dupla que tentou cometer o assassinato tem histórico criminal por tráfico de drogas no Gama. Na casa de um deles, os investigadores encontraram porções de crack e dinheiro em espécie, o que gerou, também, um auto de prisão em flagrante contra um dos suspeitos.



O inquérito relativo à tentativa de homicídio foi concluído, e os indiciados aguardarão presos pelo trâmite do processo. A Polícia Civil não divulgou as identidades dos envolvidos.