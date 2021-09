Motorista perde controle de veículo, bate em poste e cai em vala na EPNB

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / CBMDF )

Acidente de trânsito às margens da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) deixou um homem, de 31 anos, gravemente ferido na madrugada deste domingo (19/9). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste de iluminação pública e depois caiu dentro de um canal de escoamento de águas pluviais próximo à pista.

Quando chegaram ao local do acidente, por volta de 1h12, os bombeiros encontraram a vítima dentro do carro, inconsciente e desorientado. Foi realizado uma megaoperação para retirar o motorista de dentro do veículo. A equipe médica do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou nesta ocorrência.

O homem precisou ser entubado no local e foi transportado, em estado grave, para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), apresentando escoriações pelo corpo. Antes de cair na vala, o carro chegou a capotar.

A equipe da Neoenergia (antiga Ceb), precisou ser acionada para atuar no isolamento de energia do poste atingido pela colisão. As polícias militar e civil também atuaram no local, durante a perícia.