Idosa morre atropelada por moto em frente ao JK Shopping

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher de aproximadamente 80 anos morreu, na manhã deste sábado (18/9), ao ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Hélio Prates, em frente ao JK Shopping. O acidente ocorreu por volta das 7h40. A pedestre foi encontrada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com parada cardiorrespiratória e com suspeita de múltiplas fraturas.

Os bombeiros fizeram reanimação até a chegada do suporte avançado de vida. No entanto, após 50 minutos de reanimação, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor da motocicleta (Honda CB 600m), de 29 anos, apresentava escoriações pelo corpo e estava muito nervoso, segundo relatos da equipe de bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia.

Durante o atendimento, a via foi totalmente interditada no sentido Taguatinga. O CBMDF atendeu a ocorrência com quatro viaturas, uma aeronave de resgate e 16 bombeiros.

Esmagamento de mão



Na tarde de sexta-feira (17/9) outro motociclista também se envolveu em um acidente e teve a mão esmagada, na EPDB, próximo à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em frente ao Gilberto Salomão, no Lago Sul.

O homem de 29 anos se envolveu em uma colisão com um caminhão tipo caçamba e apresentava laceração com esmagamento da mão direita. Ele foi levado ao Hospital de Base pelo CBMDF.

O motorista do caminhão, de 22 anos, não precisou de transporte ao hospital. O CBMDF atendeu a ocorrência às 15h40, com duas viaturas e oito militares.