Carro atravessa pista próxima ao Guará 2 e deixa três vítimas

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um automóvel atravessou o canteiro central da Estrada Parque Guará (EPGU) e atingiu outros dois veículos, na via de acesso do Parkshopping ao Guará 2, na tarde desta sexta-feira (17/9). Três pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave. Ela foi intubada no local do acidente e transportada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Base de Brasília (HBB).

Na última quarta-feira (8/9), o Corpo de Bombeiros também atendeu a um acidente com vítima em estado grave. A colisão aconteceu no Pistão Norte, sentido Estrutural.



No caso, a vítima se envolveu em duas colisões e ficou presa entre as ferragens do carro, após bater em uma árvore. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 13h29. De acordo com a corporação, a vítima conduzia um veículo VW Saveiro. A primeira colisão ocorreu com outro veículo, uma van branca. O motorista da van não se feriu e não precisou de atendimento pela equipe dos bombeiros.

No entanto, o condutor do VW Saveiro foi socorrido com múltiplas fraturas no fêmur direito, suor intenso e suspeita de hemorragia interna. O homem precisou ser levado para o Hospital de Base na aeronave do Corpo de Bombeiros, inconsciente. As polícias Militar e Civil foram acionadas para o local do acidente.

Aguarde mais informações

Saiba Mais Cidades DF Criança de 11 anos é atropelada por carro em Ceilândia

Criança de 11 anos é atropelada por carro em Ceilândia Cidades DF Motorista bêbado que atropelou 3 em pizzaria no Paranoá paga R$ 2 mil e é solto

Motorista bêbado que atropelou 3 em pizzaria no Paranoá paga R$ 2 mil e é solto Cidades DF Ciclista é atropelado no Parque da Cidade na manhã desta segunda (13/9)













Confira vídeo do local do acidente: