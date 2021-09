Umidade relativa do ar no DF pode chegar a 12% nesta segunda (20/9)

AM Ana Maria Pol

Apesar da proximidade da primavera, que se inicia em 22 de setembro, e que tende a aliviar o clima seco no Distrito Federal, a previsão é que a chuva só venha no final da semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira (20/9), a capital ainda viverá estados de alerta com a baixa umidade relativa do ar: nas horas mais quentes do dia os registros podem alcançar até 12%.

A umidade relativa do ar chegou a 75% na madrugada. De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, o alívio do clima seco deve chegar no final da semana, quando a umidade relativa do ar começará a aumentar. “Para essa semana, tem indicativo de mudança devido à troca da estação. Vamos sair do clima seco para um período mais chuvoso. A partir de quinta-feira (23/9), já começa a ter alguma mudança”, diz.

Ainda não há previsões de muita chuva para a semana mas, segundo Heráclio, isso não impede que ocorram chuvas isoladas. “Não se descarta essa possibilidade, porque o clima irá ficar favorável para isso. Não está prevista chuva em grande quantidade, mas pode haver registros de trovoadas em alguns pontos no DF, trazendo um alívio para essa secura”, diz.

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 11ºC, na região de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, a menor temperatura registrada foi de 17ºC. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 35ºC no DF e 34ºC em Brasília.

Enquanto a chuva não chega, e o DF bate recordes de umidade relativa do ar, a orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho. Confira a orientação para cada nível de medição abaixo.

Confira a orientação para cada nível de medição:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.