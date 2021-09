Até outubro, conferências promovem debates abertos sobre políticas sociais no DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) promove, até 7 de outubro, conferências regionais para tratar das políticas de assistência do Distrito Federal. Nesta quarta-feira, a conversa será sobre as cidades de Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal e Planaltina. Na quarta-feira (29/9), terá continuidade o debate referente às áreas Central e Centro-Sul. A discussão ocorreu na quinta-feira (16/9), mas foi interrompida devido a problemas técnicos que afetaram a transmissão do evento.

As conferências ocorrem a cada dois anos e, na edição de 2021, os encontros virtuais começam às 9h. Poderá participar quem se inscreveu pelo site da Sedes. O debate tem objetivo de discutir propostas voltadas a usuários e trabalhadores de unidades socioassistenciais das regiões administrativas.

A cada edição da Conferência Regional de Assistência Social, são eleitos 42 delegados titulares e suplentes para participar do evento em nível distrital. Os selecionados ficarão responsáveis por levar as propostas. Haverá dois dias de encontros, divididos por regiões, nos quais os escolhidos vão avaliar as políticas atuais e reunir propostas de usuários, servidores, organizações e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas).



Eixos temáticos



Confira os temas discutidos nas conferências:

Proteção social não contributiva e o princípio da equidade para a gestão dos direitos socioassistenciais;

Financiamento e orçamento para gestão de compromissos, corresponsabilidades e garantia dos direitos socioassistenciais;

O lugar da sociedade civil no Suas e a importância da participação dos usuários;

Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais, além de garantias de direitos e proteção social;

Atuação do Suas em situações de calamidade e emergências.

Calendário

Datas dos próximos encontros

23/9 – Conferência da Região Norte: Sobradinho II, Sobradinho, Fercal e Planaltina;



28/9 – Conferência da Região Sudoeste: Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Samambaia;



29/9 – Continuação da Conferência da Região Central e Centro-Sul: Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Varjão, SIA, SCIA-Estrutural, Núcleo Bandeirante, Park Way, Guará e Candangolândia;



30/9 – Conferência da Região Centro-Oeste: Vicente Pires, Taguatinga, Águas Claras e Arniqueira;



5/10 – Conferência da Região Oeste: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia;



7/10 – Conferência da Região Sul: Gama e Santa Maria.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social