DD Darciane Diogo RN Renata Nagashima

Aparelhos celulares e notebook do ex-namorado da vítima foram apreendidos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um jovem, 20 anos, foi preso, nesta quarta-feira (22/9) pelos policiais da 38° Delegacia de Polícia (Vicente Pires) durante cumprimento de mandados de busca e apreensão contra outros dois investigados por divulgarem cenas de sexo sem o consentimento da vítima.

De acordo com informações da PCDF, o rapaz preso teria divulgado os vídeos depois que a jovem de 19 anos terminou o namoro de quatro anos com ele. O ex-namorado encaminhou, por meio de aplicativos de mensagens, imagens de momentos íntimos do casal.

Durante a operação “bad boyfriend”, namorado mau em português, os policiais cumpriram mandados contra mais dois rapazes, suspeitos de também terem divulgados os vídeos de sexo sem o consentimento da garota. Nas buscas foram apreendidos os aparelhos de celulares dos três investigados, além do notebook do ex-namorado da vítima.

Um dos rapazes tinha um cigarro de maconha em casa e foi preso em flagrante pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Na delegacia, ele confessou que havia recebido e visto o vídeo íntimo do casal, enviado pelo ex-namorado da vítima, mas alegou ter apagado em seguida.

“A investigação teve início a partir da denúncia de uma mulher de 19 anos. A operação foi deflagrada para encontrar esse material”, disse o delegado-chefe da 38ªDP, João Ataliba. O material apreendido foi encaminhado para a perícia e, caso se comprove que os amigos também compartilharam o vídeo de sexo do casal, eles responderão pelo mesmo crime do autor.

O ex-namorado da vítima foi indiciado pelo crime de divulgação de cena de sexo sem o consentimento da vítima. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão, podendo aumentar um ou dois terços pelo fato de ter mantido relação íntima de afeto com a vítima.