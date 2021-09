GDF afasta servidores após investigação de superfaturamento na Setur

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PCDF)

Três servidores da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur) foram exonerados, nesta quarta-feira (22/9), depois de a Polícia Civil (PCDF) e o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) deflagrarem a Operação El Dorado. Os investigadores apuram suspeitas de superfaturamento em contratos firmados pela pasta. Na terça-feira (21/9), as duas instituições cumpriram oito mandados de busca e apreensão, em endereços vinculados ao órgão.

As exonerações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (22/9). Os exonerados são: Adriano Guedes Ferreira, subsecretário de Administração Geral; Bruno Nunes Vianna, chefe da Unidade de administração da Subsecretaria de Administração Geral; e Keylla Cristina Silva Lima, diretora da Diretoria de Compras e Logística da pasta.

Procurada pela reportagem, a Setur informou que os cargos são de livre nomeação e exoneração pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e que as denúncias "estão sendo apuradas".

Investigação



A Operação El Dorado foi deflagrada nessa terça-feira (21/9), pela Promotoria de Justiça de Defesa ao Patrimônio Público e Social (Prodep), do MPDFT, e pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), da PCDF.

Sete dos mandados de prisão foram cumpridos no DF, e um, em Goiás. A investigação teve início em maio, com base em uma denúncia anônima de que o crime ocorria por meio da alteração da metragem e locais onde seriam executados serviços. Nos contratos, as áreas divergiam dos espaços reais, que incluíam os Centros de Atendimento ao Turista (CATs).

Divergências



A Prodep verificou que contratos firmados pela Setur apresentavam divergências entre os acordos celebrados pela pasta e a real necessidade. Um dos contratos investigados apresentava superfaturamento de 2.000% na comparação com o valor pago pelo mesmo serviço em 2019.

Além disso, chamou a atenção o fato de haver contratos para higienização dos CATs, que se encontram, praticamente, em desuso. O da Praça dos Três Poderes, por exemplo, tem 134 metros quadrados, mas constava em documento um serviço de limpeza em área de 500m².

Processos foram firmados para locais com dimensões maiores que as originais, aumentando o preço dos serviços. Por exemplo, o contrato de limpeza da Setur tem ambientes com metragens dobradas em relação às medidas reais. Outro prevê a sanitização das unidades do Centro de Atendimento ao Turista (Cat’s), mas, com a baixa procura por atividades turísticas na cidade ultimamente, esses locais estão praticamente em desuso. Mesmo assim, a secretaria contratou serviço de higienização para esses ambientes.

Na Setur, no Centro de Centro de Convenções, a discrepância foi maior: com 2,5 mil metros quadrados, o local aparece em um contrato de sanitização com área de 4,5 mil m². A limpeza dos três CATs e da sede da pasta e da sede da Setur custou R$ 40,5 mil.