Seis pessoas são presas por tráfico em Sobradinho e na Fercal nesta quinta

CB Correio Braziliense

(crédito: Dênio Simões/Esp. CB/D.A Press - 31/10/11 )

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma grande operação nas regiões de Sobradinho e Fercal nesta quinta-feira (23/9). Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva — resultando na prisão de seis pessoas em flagrante por tráfico e apreensão de sete adolescentes infratores.

Os menores de idade foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente 1 (DCA 1), localizada na Asa Norte. De acordo com o delegado da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio de Carvalho, foram dois meses de investigações intensas com o principal objetivo de esclarecer homicídios resultantes de guerras entre gangues, além de reprimir e prevenir o tráfico de drogas e roubos.

"Todos os presos nessa operação têm uma vasta ficha criminal, por homicídio, tráfico e roubos", destacou Laércio. Durante a operação, foram apreendidos 2,2kg de maconha e 200 gramas de cocaína. Os entorpecentes estavam separados em pequenas porções. A polícia também encontrou duas armas, 44 celulares e R$ 320 em espécie

Cerca de 100 policiais participaram da ação. Participaram equipes da Divisão de Operações Especiais (DOE), da Divisão de Operações Especiais (DOE), da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC), Delegacia da Criança e do Adolescente 1 (DPCA 1), Divisão de Controle de Denúncias (Dicoe), e agentes da 35ª DP.