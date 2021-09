Dupla que matou estudante no DF acumula passagens por crimes graves

DD Darcianne Diogo

Os dois foram presos quando estavam escondidos na casa de um amigo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Crimes por tentativas de homicídio, lesões corporais, tráfico de drogas, porte de arma e receptação. Os suspeitos envolvidos no latrocínio (roubo seguido de morte) do estudante Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento, de 16 anos, têm uma vasta ficha criminal de delitos que cometeram ainda menores de idade. No começo da tarde desta quinta-feira (23/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu um adolescente, de 17 anos, e prendeu um jovem, de 18.

Os dois foram detidos quando estavam escondidos na casa de um amigo, na QNN 19, de Ceilândia. No imóvel, os policiais encontraram as roupas que os suspeitos utilizaram no dia do crime, além de celulares. "A arma usada para cometer o latrocínio não foi encontrada. Seguimos com a investigação na tentativa de localizá-la", pontuou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Os dois acumulam, juntos, infrações análogas aos crimes de tentativa de homicídio, lesões corporais, roubo, tráfico de drogas, porte de arma, furto e uso de drogas. Na casa onde a dupla estava escondida, os investigadores encontraram porções de cocaína e um pé de maconha. O proprietário da residência foi levado à delegacia e liberado em seguida.

O crime



Geoffrey Stony foi assassinado quando saía da escola, no final da manhã desta quarta-feira (22/9), na QNP 5, de Ceilândia. Imagens do circuito interno de segurança de uma das casas da rua captaram o momento exato em que os dois suspeitos pedalam em bicicletas momentos depois do assassinato.

Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), os dois envolvidos no latrocínio são os mesmos que, minutos antes de matarem Geoffrey, renderam, assaltaram e levaram o celular de uma mulher nas proximidades. Os dois estavam armados e, no momento que abordaram o adolescente, efetuaram um disparo de arma de fogo contra o peito do estudante.

O estudante chegou a ser socorrido pelo pai e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O enterro ainda não foi marcado.