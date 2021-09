Vídeo: Militar reformado ameaça vizinho com pistola após briga

CB Correio Braziliense

Militar foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um militar reformado das Forças Armadas, de 47 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O homem é acusado de ameaçar o vizinho de 23 anos, que ocupava um imóvel de propriedade do militar, com uma pistola calibre .380. A ação foi realizada no âmbito da Operação Mau Vizinho 5, deflagrada pela 38ª Delegacia de Polícia na última quarta-feira (22/9).

Segundo a PCDF, a ameaça ocorreu em fevereiro deste ano. No entanto, a vítima apresentou o vídeo comprovando o delito apenas em agosto, seis meses depois. As imagens foram gravadas por um amigo do jovem ameaçado, que estava ajudando a vítima com a mudança de imóvel.

De acordo com as investigações, após desentendimento no contrato de aluguel, o jovem e o autor decidiram pelo distrato. No entanto, no momento da mudança, o militar entrou no imóvel e passou a arremessar os pertences da vítima ao chão. Após discussão, o autor sacou uma arma de fogo e ameaçou a vítima, mandando-a "ir para cima" e "cair para dentro."

Em sua defesa, o militar afirmou que sacou a arma apenas para se defender. Segundo ele, o locatário, durante a discussão, teria "partido para cima" com um instrumento pontiagudo. No vídeo, não é possível ver o tal objeto, apenas o jovem segurando uma chave.

Durante a investigação, os agentes apuraram que o autor tem duas armas de fogo de forma lícita, por ser militar das Forças Armadas, mesmo que reformado. No entanto, o homem não possui autorização para portá-las fora de casa, como aconteceu. De acordo com o artigo 5º do Estatuto dos Militares, "reformado é o militar desobrigado, definitivamente, do serviço militar e considerado pensionista, ou não, do Estado."

Houve, portanto, porte ilegal de arma de fogo. Durante a operação de busca e apreensão, os policiais recolheram a pistola usada na briga e um rifle de calibre .22, além de munições. O militar foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e está sujeito a perda judicial dos armamentos. A pena pode chegar a quatro anos de prisão.