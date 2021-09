Terça-feira no DF será de céu com poucas nuvens e chuvas em áreas isoladas

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Com temperatura máxima prevista de 32°C, e mínima de 18°C, a terça-feira (28/9) será de céu com poucas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas no Distrito Federal. A umidade relativa do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve variar entre 30% e 75%. Na parte da tarde, há previsão de rajadas de vento moderadas.

Para esta semana, também há chance de chover em áreas isoladas, principalmente à noite. Cléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), verificou a formação de “sistemas chuvosos” em regiões próximas, o que pode resultar em precipitações nos próximos dias.

“O céu terá poucas nuvens, e pode ser que não chova, mas há possibilidade, por causa do aumento da umidade do ar”, explica. Nesta terça-feira (28/9), esse índice deve ficar entre 80%, pela manhã, e 30%, à tarde. As temperaturas mínimas devem permanecer entre 18°C e 20ºC, e as máximas, de 31°C a 33°C.

Nessa segunda-feira (27/9), o Inmet emitiu um aviso de possível tempestade, com “perigo potencial” — o primeiro nível de severidade na classificação adotada pelo instituto. A previsão é de chuvas com volume de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50mm no dia. Também há chance de registros de queda de granizo e ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. O alerta vale até as 10h desta terça-feira (28/9).

Para a semana que vem, as chances de precipitações são maiores. “Haverá uma nova frente fria, que se forma na região Sul e tem se deslocado para o Centro-Oeste. Na segunda e na terça-feira, deve começar a chover mais”, prevê Cléber Souza. Na segunda-feira (27/9), a temperatura máxima chegou a 32,5°C, na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. A unidade registrou, ainda, a menor umidade relativa do ar no dia: 20%.