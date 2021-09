Polícia aguarda laudo para saber causa da morte de indígena de 15 anos no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), apura a morte de um indígena de 15 anos na última sexta-feira (24/9), na Aldeia Tekohaw, no Noroeste. Os investigadores aguardam aguardam os resultados dos exames periciais e uma resposta do Instituto de Medicina Legal (IML) para descobrir se o jovem morreu após ser atingido por um raio.

"Aguardamos o laudo pericial para confirmar ou afastar a hipótese de morte ocorrida por fenômeno da natureza", explicou a delegada Bruna Eiras, chefe 2ª DP. Na sexta-feira (24/9), testemunhas que moram perto da aldeia acionaram a polícia para informar que um adolescente havia sido atingido por um raio. O caso ocorreu após intensa chuva, por volta das 20h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) estiveram no local e prestaram socorro à vítima. Após cerca de 40 minutos de tentativas de reanimação cardiopulmonar, a equipe médica atestou a morte do jovem no local.

Testemunhas relataram aos investigadores que, no momento da descarga elétrica, o adolescente estaria descalço, com os pés molhados por causa da chuva e que usava um celular ligado à tomada. No entanto, os policiais não identificaram possíveis marcas de raio na área onde o jovem morreu.