Movimento é grande para vacinação de idosos e jovens com mais de 12 anos

PM Pedro Marra

Jovens de 12 anos ou mais são o grupo mais recente a receber a vacina no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A vacinação dos adolescentes com 12 anos ou mais começou com grande movimento nesta terça-feira (28/9), no Distrito Federal. Serão 36 postos para atender esse público. De acordo com estimativa da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), aproximadamente 41 mil pessoas nesta faixa etária devem iniciar o ciclo vacinal contra a covid-19.

Morador da Asa Norte, o jovem Pedro Paiva Menna, 12 anos, comentou o que a primeira dose contra a covid-19 significa para ele, que pratica esporte. "Acho que é muito importante se vacinar para se proteger da doença que pode dar em mais casos graves. Se eu pegar a doença, posso ficar mais protegido. Leio, vejo filmes em casa, mas pratico esportes fora de casa também. Jogo tênis e agora vou estar um pouco mais seguro", afirma o jovem, que foi à UBS 2 da Asa Norte, entras as quadras 114/115, se vacinar.

Este é o último grupo por idade definido pelo Plano de Imunização do Ministério da Saúde. Com isso, a capital do país cumpre a meta de disponibilizar vacina para toda a população apta a receber o imunizante.

Para esta terça-feira (28/9), a Secretaria de Saúde também ampliou a aplicação da terceira dose (D3), ou dose de reforço, para o público com 80 anos ou mais. A pasta espera vacinar cerca de 40 mil pessoas com a D3.

A aposentada Maria Lúcia Wiechrs Martins, 84, chegou à UBS 2 da Asa Norte por volta das 8h20 para receber a dose de reforço. Preocupada com os protocolos de saúde, ela se orgulha de receber o imunizante. "Saio só para o necessário, como comprar alguma coisa em farmácia ou em padaria. Vou me sentir mais imunizada com certeza, até porque tenho ficado mais em casa", vibra.

"É importante que todos os idosos devem tomar a terceira dose para ver se diminuem os casos de covid-19. Ainda bem que não tive parentes vítimas da doença. Então é um alívio pra mim", acrescenta.

Antecipação

Vale lembrar que a população que precisa completar o ciclo vacinal da AstraZeneca até 8 de outubro poderá antecipar o recebimento da segunda dose a partir de quarta-feira (29/9). A medida foi possível após o recebimento de mais 14.500 doses do imunizante na última sexta-feira. Para receber a vacina antes da data prevista, é necessário levar o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. Só serão aceitos aqueles que estão contemplados na data limite definida pela pasta.

Em relação a um novo grupo para a antecipação da Pfizer, todos os cronogramas levam em conta as especificações do fabricante. No caso desta vacina, o intervalo mínimo entre as doses é de oito semanas. Por enquanto, no DF não há novos grupos que atendam esse requisito de tempo.