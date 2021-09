EH Edis Henrique Peres

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um adolescente, 16 anos, foi preso, na manhã desta segunda-feira (27/9), após agredir a própria mãe em Planaltina. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do 14° Batalhão recebeu a denúncia de agressão e foi até a casa do adolescente.

Ao chegar no local, em Planaltina, os agentes encontraram sete pés de maconha. A mãe relatou que vinha sofrendo ameaças constantes.

O jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e responderá pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte de substância entorpecentes para consumo pessoal, injúria, ameaça, dano e Lei Maria da Penha.

Polícia Militar do DF prende jovem de 16 anos com 7 pés de maconha (foto: PMDF/Divulgação)

Onde procurar ajuda?

Os casos de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha podem ser denunciados por diversos canais do Distrito Federal. Confira: