Primeira-dama Mayara Noronha entrega reforma do Caseb

RN Renata Nagashima

(crédito: Renato Alves/ Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Mayara Noronha, entregaram a reforma do Centro de Ensino Fundamental Caseb, na 909 Sul. O evento, que aconteceu após a entrega das obras no Jardim Botânico de Brasília (JBB), na manhã deste sábado (2/10), marcou a conclusão do primeiro projeto da iniciativa “Adote uma Escola”.

“O Caseb foi reformado com a participação da iniciativa privada e dos empresários dentro do projeto Adote uma Praça e agora foi a vez do Adote uma Escola. A gente espera exatamente que essa reforma tenha ficado a contento da comunidade que trabalha e estuda no Caseb”, destacou Ibaneis.

O projeto Adote uma Escola foi idealizado pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha, também ex-aluna do Caseb. A iniciativa integra o programa Adote uma Área Pública, realizado pela Secretaria de Projetos Especiais. Esta foi a primeira ação no âmbito do programa envolvendo uma escola pública e o setor privado.

“Essa instituição tem um simbolismo muito grande na minha vida por ser a primeira escola e por ser a minha escola. E quando eu vim visitá-la no dia dos professores, no ano passado, encontrei uma escola totalmente depreciada, teto caindo, piso cheio de buracos e sem luz. Precisávamos mudar isso, mas quando se envolve só a máquina pública tudo demora e a burocracia é muito maior. Já tinha sido lançado o Adote uma Praça, então vim com o Adote uma Escola. Foi feito o convite e os ex alunos abraçaram a causa”, disse Mayara emocionada.

Como parte da revitalização da escola, foram realizadas reforma na estrutura da instituição, pintura, troca de piso, manutenção da parte elétrica, projeto de paisagismo e obras de jardinagem e reforma das quadras esportivas.