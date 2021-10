Codhab chama 149 mil candidatos para envio de documentação cadastral

CB Correio Braziliense

O envio dos documentos deverá ser feito pelo site da própria Codhab - (crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) convocou, nesta segunda-feira (4/10), aproximadamente 149 mil candidatos que estavam inscritos no programa habitacional referente à Relação de Inscrição Individual 2020 para enviarem os documentos de comprovação.

O prazo de habilitação será de 180 dias, a contar da data de convocação. O envio de documentos deverá ser feito pelo site da Codhab, na área restrita do candidato. A previsão é entregar cerca de 15 mil unidades habitacionais. A convocação visa atender as demandas do Itapoã Parque; Residencial Novo Horizonte, na quadra 105 do Sol Nascente; e projetos multifamiliares.

A Codhab também trabalha, atualmente, para atender a demanda de outros empreendimentos com previsão de entrega em 2023 na QNR 6 de Ceilândia, Residencial Pipiripau (Planaltina), Centro Urbano e Tamanduá (Recanto das Emas, 38 e 44 do Guará, Bonsucesso (São Sebastião) e Vila Telebrasília. Nesses locais, serão ofertadas aproximadamente 15,9 mil moradias.

O diretor da Codhab, Wellington Luiz, destaca que é fundamental que os inscritos fiquem atentos ao chamamento. “É a oportunidade de apresentarem suas documentações, pois somente após a habilitação é que poderão, efetivamente, participar dos programas habitacionais da Codhab, podendo realizar o sonho da casa própria”, destaca.

Após o envio dos documentos, os candidatos precisam aguardar a análise da Codhab. A companhia alerta que quem não atender à convocação dentro do prazo passará para a condição “convocado não habilitado”, devendo aguardar a abertura de novas inscrições/recadastramento para participar do programa habitacional do DF.

Confira a lista com todos os documentos necessários para habilitação.



*Com informações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional