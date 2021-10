CB Correio Braziliense

Uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai debater a criação de um parque urbano na QC 06, na região administrativa do Riacho Fundo 2. O encontro remoto está marcado para esta segunda-feira (4/10), às 19h, e será transmitido ao vivo pela TV Web CLDF, no YouTube, e pelo portal e-Democracia.

O encontro estará sob o comando da deputada distrital Arlete Sampaio (PT). Segundo a parlamentar, o debate a respeito do assunto é urgente, e a comunidade local denuncia que a área em questão é alvo de ocupações irregulares, causando danos ao meio ambiente e insegurança na região.

De acordo com a distrital, há mais de 25 anos os moradores do local cuidam de uma área verde pública de 64 mil m² e há 10 anos lutam pela implantação do parque. “Desde 2009, a população do local, com o apoio e o empenho de sua Prefeitura Comunitária, defende que a área se torne um Parque Urbano, com espaços de convivência, lazer, contemplação da natureza, e prática de esportes e atividades artísticas e culturais”, afirma Arlete Sampaio.

A criação de parques urbanos está nos termos da Lei Complementar nº 961/2019, que “dispõe sobre a criação, implantação e gestão de parques urbanos no Distrito Federal.”

