EH Edis Henrique Peres

(crédito: LuisTajesSetur-DF)

O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, declarou, na manhã desta terça-feira (5/10), a importância de os moradores da capital federal manterem as medidas protetivas contra a covid-19. “A população tem que nos ajudar, voltar a usar máscaras e álcool em gel, distanciamento social. O GDF está fazendo a sua parte, mas precisamos da colaboração da população do DF. É um apelo, nos ajude a ajudar vocês, nos ajude a proteger vocês”, pediu.

Paco também comentou que, para esta quarta-feira (6/10), há expectativa de liberação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para a retomada dos contratos dos hospitais. “A votação será para a contratação de novos leitos”, esclarece.

O pronunciamento do vice-governador foi feito em uma cerimônia realizada no Palácio do Buriti para homenagear os bombeiros que atuaram em uma missão humanitária em Porto Príncipe, na capital do Haiti. A região foi atingida pela tempestade Grace e por um terremoto de magnitude 7,2.

Contaminação

Nas últimas 24 horas, o DF registrou 990 casos e 15 mortes. A taxa de transmissão também segue alta, em 1,14. Com o último boletim da Secretaria de Saúde, a média móvel de mortes teve alta de 25% em relação a 14 dias atrás e está em 13,57. A mediana de casos chegou a 865,14, valor 3,29% maior quando comparado a duas últimas semanas.