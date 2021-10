GDF homenageia bombeiros que atuaram em missão humanitária no Haiti

EH Edis Henrique Peres

A equipe foi enviada ao Haiti em missão de ajuda após um furacão e um terremoto devastarem o país - (crédito: Edis Henrique Peres/CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, nesta terça-feira (5/10), um diploma de reconhecimento aos 24 bombeiros do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) que atuaram em uma missão humanitária em Porto Príncipe, capital do Haiti. A cidade foi atingida pela tempestade Grace e por um terremoto de magnitude 7,2, que deixou mais de duas mil pessoas feridas.

Para o vice-governador da capital Federal, Paco Britto, o reconhecimento do serviço prestado pelos bombeiros é de suma importância. “Os bombeiros representaram a nação brasileira, a nossa solidariedade em diversas missões que foram realizadas, como distribuição de alimentos, busca por vítimas e construção de abrigos. Também gostaria de enaltecer a presença das mulheres pela primeira vez participando de uma missão dessas”, pontuou.

O comandante da missão, Coronel Teixeira, compartilhou parte das ações realizadas pela equipe. “Nosso objetivo era prestar o nosso apoio humanitário à população do Haiti. As condições estavam bastante precárias no epicentro, onde a nossa equipe permaneceu. E lá havia diversas necessidades. Eu avalio que foi de grande relevância a nossa ocupação”, declarou.

Coronel Teixeira ressalta que a equipe também foi surpreendida com o retorno que recebeu. “A nossa ideia era oferecer algum tipo de apoio, mas, de fato, o sentimento geral é que a gente acabou recebendo também. Reforçamos os laços fraternais do povo haitiano com o Brasil”, pontua.

A equipe enviada pelo Brasil também estava pronta para procurar cadáveres e encontrar pessoas nos escombros. Quem ajudava na atuação era o pastor Alemão Sheik e o labrador Apolo, ambos com 5 anos, que atuam com o CBMDF desde filhotes e têm experiência no resgate de pessoas. Sargento Shaiene, responsável por Apolo, destaca a importância dos animais na equipe. “Eles são treinados para essa atividade”, explica.



Labrador Apolo foi um dos animais que atuaram na localização das vítimas que estavam nos escombros. (foto: Edis Henrique Peres/CB/DA Press)