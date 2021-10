Criança que caiu de van escolar e foi atropelada recebe alta da UTI

PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Câmera de segurança)

O menino de 5 anos que caiu de uma van escolar, no Riacho Fundo 2, na última quarta-feira (6/10), e foi atropelado em seguida, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) em que estava internado no Hospital de Base de Brasília (HBB). A notícia foi dada pela mãe da criança, a operadora de crédito Phyama Ohanna, 29 anos, na noite dessa segunda-feira (11/10).

Segundo ela, o filho continua internado para recuperação. "Estado de saúde dele é estável, aguardando a recuperação. Deve começar a fisioterapia por esses dias para ver (a evolução dos) movimentos. Ele está ciente, conversando e movimentando o corpo", afirma.

O acidente aconteceu por volta das 17h, na QN 5. Após o atropelamento, três homens que estavam em frente a uma distribuidora de bebidas correram para prestar socorro à criança, juntamente com a condutora da van e o monitor do transporte. Imagens, das câmeras de vigilância da via, mostram o momento em que o transporte escolar transita com a porta aberta e, na sequência, o estudante cai com a mochila nas costas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e informou que o menino estava consciente, orientado e estável no momento do resgate, mas apresentava um ferimento na região frontal e escoriações nos membros inferiores. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base onde foi constatado que o estudante quebrou a bacia e teve uma ruptura na bexiga.

A criança ficou internada na UTI e precisou passar por uma cirurgia delicada, como informou a mãe da vítima, Phyama Ohanna. “Ele quebrou a bacia, rompeu a bexiga e teve uma luxação no pé”, afirmou a mãe, muito abalada. Na tarde de sexta-feira (8/10), ele foi transferido para o Hospital da Criança com estado de saúde estável.

A mãe da vítima, contou, em sua rede social, que a criança estava sentada em frente à porta do veículo, que abriu quando foi fazer uma curva. A van passou por cima da criança, que precisou ser levada ao Hospital de Base.