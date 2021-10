Capotagem na zona rural do Gama deixa uma pessoa morta e duas feridas

PM Pedro Marra

Militares do Corpo de Bombeiros levaram cerca de uma hora para tentar reanimar a vítima - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após a capotagem de um carro perto do condomínio Serra Dourada, na zona rural do Gama. O acidente aconteceu por volta das 16h13 desta sexta-feira (8/10). O veículo, um Ford Ka preto, saiu da estrada e capotou na margem da via, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram três pessoas dentro do veículo: duas inconscientes e uma consciente, que não conseguia sair do automóvel. Os militares abriram a porta e arrobaram o porta-malas para retirar as vítimas.

O passageiro que morreu foi identificado como Joaquim e não teve a idade informada. Ele estava inconsciente e teve uma parada cardiorrespiratória. As equipes de resgate tentaram reanimá-lo, mas, após mais de uma hora de tentativas, ele não resistiu.

A condutora, identificada apenas como Kariny e cuja idade também não foi informada pela corporação, apresentava escoriações pelo corpo e dores no pescoço. Ela estava consciente, orientada, estável e foi levada para o Hospital Regional do Gama (HRG). A terceira vítima, Antônio, 78 anos, teve dores na perna esquerda, no ombro direito e no pescoço, mas não apresentava sinais de fratura.

Mesmo consciente e orientado, ele estava com sinais de saúde instáveis e, por isso, teve de ser levado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Quatro veículos dos bombeiros, uma aeronave e 23 militares atuaram na ocorrência.

Atropelamento

Mais cedo, por volta das 14h50, um homem identificado como Fábio, 33, atropelou duas mulheres na Via N2, na altura das quadras 1 e 2 do Setor Hoteleiro Norte (SHN) — sentido Rodoviária do Plano Piloto.

O motorista, que conduzia um Honda Fit, saiu ileso e não precisou ser levado ao hospital. As duas pedestres foram atendidas pelos bombeiros. Uma das vítimas, identificada como Júlia, 18, teve um edema na cabeça e escoriações pelo corpo.

A segunda, Francisca, 45, teve os mesmos tipos de ferimentos. As duas foram levadas para o Hospital de Base conscientes, orientadas e estáveis. Onze militares do Corpo de Bombeiros prestaram socorro no local do acidente.