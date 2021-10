CB Correio Braziliense

Após colisão com ônibus na EPNB, motociclista fica preso embaixo do coletivo - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Após uma colisão entre uma moto e um ônibus, às 7h15 desta segunda-feira (18/10) na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) sentido Plano Piloto, um motociclista ficou preso embaixo da parte dianteira do outro veículo. Identificado como Micael, 22 anos, o rapaz dirigia uma Honda CG 160 e precisou ser levado ao Hospital de Base de Brasília (HBB).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o rapaz tinha suspeita de fratura de fêmur no membro inferior esquerdo e apresentava escoriações pelo corpo. Ele estava consciente, orientado e estável.

A corporação precisou utilizar o cilindro de resgate para aliviar o peso do ônibus sobre o motociclista e, assim, retirá-lo. O motorista do coletivo, Washington, 39, passou ileso pelo acidente, sem precisar ser levado a uma unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com quatro viaturas e 15 militares. Após desmobilização do CBMDF, o local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada.







Em 11 de outubro, um motociclista, identificado como Jorge Pereira, 28 anos, atropelou e matou um pedestre na QNN 22 de Ceilândia Sul. Ao chegar no local, a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros do Militar DF constatou também que, na sequência, a moto colidiu de frente com outro veículo, um Ford Export, que trafegava no sentido contrário da via. Após avaliação por parte da equipe, também foi constatado o óbito do motociclista no local.

O pedestre atropelado, do sexo masculino, tinha aproximadamente 35 anos, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e instável. O outro carro era conduzido por Marcelo, 38, que foi avaliado pela equipe de socorro e saiu ileso do acidente.