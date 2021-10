Mãe de menino que caiu de van prestará queixa contra responsável

RN Renata Nagashima

(crédito: reprodução/redes sociais)

A mãe der Rhyan Lucca, 5 anos, menino que foi atropelado após cair de uma van escolar em movimento, no Riacho Fundo 2, prestará queixa contra os responsáveis pelo transporte. O acidente aconteceu em 6 de outubro, quando a criança voltava da escola para casa. Ele foi hospitalizado e precisou passar por cirurgias.

Phyama Ohanna, mãe do menino, afirmou que vai registar o boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira (18/10) e que vai acompanhar de perto as investigações. Ela contou que estava esperando Rhyan se recuperar e receber alta do hospital para registrar a queixa. "Eu estava no hospital com ele. Tivemos alta sábado e agora vou correr atrás das coisas", disse.

Phyama disse que o ocorrido foi uma fatalidade, mas também foi negligência. “A dona da van disse que ele pulou, mas pelas filmagens o que eu vejo é ele se segurando para não cair. Foi uma fatalidade? Foi. Mas também foi negligência, porque tudo isso poderia ter sido evitado”, falou.

A mãe do menino relatou também, nas redes sociais, que Rhyan estava sentado em frente à porta do veículo, que abriu quando foi fazer uma curva. A criança ficou internada na unidade de terapia intensiva (UTI) e precisou passar por uma cirurgia delicada. Rhyan se recupera bem, mas com algumas limitações. De acordo com Phyama, ele não está podendo sentar ou caminhar.

Rhyan voltou para casa, neste sábado (16/10), após ficar dez dias internado e ser submetido a duas cirurgias. O menino fraturou a bacia, teve um rompimento na bexiga e um trauma no abdômen ao ser atropelado pelas rodas traseiras da van, após a porta do veículo se abrir e a criança cair. O acidente aconteceu em 6 de outubro.

Procurada pelo Correio, a responsável pela van não se manifestou até o fechamento desta edição.