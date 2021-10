Acusado de matar companheiro em motel poderá pagar fiança de R$ 5 mil

DD Darcianne Diogo EH Edis Henrique Peres

A Justiça decidiu, na segunda-feira (18/10), fixar fiança de R$ 5 mil para Vinícius de Lima Neves, 35 anos, acusado de matar o companheiro João Heli Costa Guerra, 30 anos, em um motel no Pistão Sul, em Taguatinga, no sábado (16/10). Além do pagamento da fiança, Vinícius usará tornozeleira eletrônica.

“No caso concreto, tendo em vista a gravidade do fato sob análise, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta de seus movimentos, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva”, aponta decisão.

Em liberdade, o acusado deve seguir algumas determinações, como comparecer a todos os atos do processo, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação à Justiça e recolhimento dentro de casa das 22h às 6h da manhã.

Vinícius está liberado para se movimentar a partir das 6h da manhã e não pode sair da capital Federal sem autorização da Justiça.

Relembre

Vinícius foi preso na manhã de sábado (16/10), após matar o companheiro, João Heli, em um motel no Pistão Sul, em Taguatinga. Ele mesmo chamou a polícia.

Segundo a ocorrência, o casal foi ao motel na noite de sexta-feira (15/10) e teria consumido drogas durante toda a noite. Nas investigações, a polícia encontrou resíduos de cocaína no nariz de João.

Pela manhã, de acordo com o relato dado à polícia, Vinicíus aplicou um mata-leão durante 20 minutos no companheiro. A 21ª Delegacia de Polícia, de Taguatinga, investiga o caso.