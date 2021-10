Ibaneis quer liberar máscaras na primeira quinzena de novembro

RN Renata Nagashima

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou, na manhã desta segunda-feira (25/10), que pretende liberar o uso obrigatório de máscaras em locais abertos na primeira quinzena de novembro. “Sabemos que estamos avançando em relação aos índices de transmissão, que estão caindo bastante. Isso já nos dá horizonte no sentido de liberar o uso de máscaras pelo menos em ambiente aberto”, disse, durante evento de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sobradinho 2.

Ibaneis disse, ainda, que não é possível prever uma data para a retirada da máscara em locais fechados, apenas quando mais de 70% da população estiver imunizada. "Estamos tentando voltar à normalidade o mais rápido possível, mas não podemos prever a data de forma segura. Mais adiante, quando atingirmos em torno de 70% ou 80% de pessoas vacinadas, tudo isso pensado em base técnicas, poderemos considerar a retirada de máscaras em ambientes fechados", ponderou.

O Distrito Federal se prepara para retomar as aulas totalmente presenciais para alunos da rede pública de ensino a partir do dia 3 de novembro. Atualmente, as atividades ocorrem de forma híbrida, com parte dos estudantes nas salas de aula e o restante, acompanhando atividades remotas, sendo que os grupos se alternam a cada semana.

O governador Ibaneis afirmou que tem tranquilidade na retomada, mesmo que muitos estudantes ainda não estejam completamente imunizados com a segunda dose da vacina contra covid-19. "Eu já conversei muito com o pessoal da área técnica e da secretaria de educação e temos total condição de voltar com a educação em tempo integral. Essas crianças já vão semana sim e semana não, queremos normalizar", disse.

Segundo Ibaneis, a prioridade é resolver o problema da evasão na educação. Segundo ele, os alunos estão desistindo dos estudos justamente por falta do contato das turmas em sala de aula.

Inauguração UBS Vila Buritizinho

O governador Ibaneis Rocha participou, na manhã desta segunda-feira (25/10), da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na quadra 5 da Vila Buritizinho, em Sobradinho 2. Foram quase dois anos de obras sob o comando da Novacap e investimentos do Tesouro do GDF no valor de mais de R$ 2,7 milhões.

“Temos que acelerar nessa questão da saúde. A população sofreu muito na pandemia, não só quem teve com covid e perdeu entes entes queridos, mas toda população no Distrito Federal. Nós não conseguimos atender a população mais carente na saúde porque tivemos que pôr os leitos à disposição das vítimas de covid, mas hoje estamos correndo atrás para recuperar isso”, afirmou Ibaneis.

A nova unidade conta com quase mil metros quadrados de construção, com recepção e sala de espera, área administrativa e gerência, depósitos para estocagem de medicamentos, espaço destinado para atividades educativas e palestras, nove consultórios – quatro deles odontológicos -, além de salas de vacinas e curativos e, claro, banheiros.