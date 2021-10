Terracap abre edital para venda direta de lotes na Colônia Agrícola Vereda da Cruz

CB Correio Braziliense

Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), em 27 de março de 2018 - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) deu início ao processo de regularização de imóveis na região URB 001, em Arniqueiras, conhecida como Colônia Agrícola Vereda da Cruz. O primeiro edital contempla 206 unidades residenciais unifamiliares, e os interessados têm até 22 de novembro para apresentar a proposta de compra. Para conferir, acesse: terracap.df.gov.br.

Como na fase de convocação para moradores da URB 005, quem escolher pelo pagamento à vista terá 25% de desconto. Caso o interessado opte por instituições financeiras que ofereçam linhas de crédito específicas para financiar imóveis em processo de regularização fundiária, deverá fechar o contrato e pagar a prazo para o banco, mas de forma integral e com abatimento à Terracap.

Há, também, a possibilidade de parcelar o financiamento junto à agência, que disponibiliza prazo máximo de pagamento em até 20 anos. O valor dos terrenos varia de R$ 81,1 mil (280 metros quadrados) a R$ 685,1 mil (2,4 mil m²). O preço prevê a dedução da infraestrutura feita pelos moradores, bem como a valorização do lote decorrente das reformas.

Para seguir com a compra dos imóveis, os moradores deverão entregar a proposta de compra e a documentação necessária exigida no edital no prazo estipulado. O procedimento pode ser feito presencial e virtualmente.

Presencialmente, o interessado deve se dirigir ao edifício-sede da Terracap, no Setor de Áreas Municipais (SAM), Bloco F, atrás do anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h ou à Administração Regional de Arniqueiras, no SHA, Conjunto 4, AE 1, das 8h às 12 e das 13h às 17h.

Pela internet, o processo deve ser feito pelo site da Terracap, no menu "Serviços". Depois, deve-se clicar na opção "Regularização — Venda direta". Após abertura da página "Terracap — Serviços on-line", acesse a plataforma com os dados de login. Na página inicial, clique em "Regularize venda direta". Na sequência, opte por "Passo 1 — Criar cadastro" e siga o processo até o "Passo 2 — Criar proposta". Será disponibilizada etapa para confirmação das informações inseridas e o upload de documentos. Encaminhe-os e conclua o atendimento.



Mais informações pela central de atendimento da Terracap (61 3342-1103) ou pelo chat no site da agência.



Vereda da Cruz

O projeto de regularização fundiária da URB 001 foi assinado em fevereiro pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Em julho, cerca de mil lotes residenciais, comerciais, institucionais e equipamentos públicos ficaram disponíveis para registro cartorial. Após o processo, a região passou a ser a nova Quadra 10 da região administrativa.

Com área aproximada de 1.189 hectares — equivalentes a 1.666 campos de futebol —, o Setor Habitacional Arniqueira (SHA) ficou dividido em 15 áreas para fins de urbanização (URBs). Os projetos levaram em conta delimitações naturais, como córregos (há três na região), bem como circunscrições cartoriais.

Com informações da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap)