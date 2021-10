Se prepare! Chuvas intensas devem atingir o DF ainda nesta terça

RM Rafaela Martins

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O brasiliense pediu tanto pela chuva que ela chegou. Após uma manhã abafada e quente, o Distrito Federal ainda deve enfrentar pancadas de chuvas com rajadas de vento nesta terça-feira (26/10). Um alívio para a umidade do ar que estava variando em torno de 25% a 30% na capital do país nos meses de agosto e setembro. Agora, ela fica entre 90% e 40%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até às 15h, pontos isolados registraram chuvas intensas. Em Brazlândia, no período de uma hora — 14h às 15h — choveu um acumulado de 29.64 milímetros. O meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, explicou que a nebulosidade que se formou durante a tarde é uma consequência do aumento da temperatura.

“O tempo vai continuar fechado, com bastante nebulosidade por conta do aumento da temperatura. Se a umidade relativa do ar sobe, a formação de nuvens se intensifica. Por isso o brasiliense tem a sensação de abafamento na parte da tarde e depois ele se surpreende com chuvas mais intensas”, disse o profissional.

Alerta laranja

O Instituto divulgou que o DF está em alerta laranja, ou seja, as chuvas podem acumular entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia (24 horas) com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Existe também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o cidadão precisa tomar cuidado. Em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia pode evitar acidentes. Para mais informações, o brasiliense pode ligar para a Defesa Civil (telefone 199) e para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).