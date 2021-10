CB Correio Braziliense

Ações da secretaria ocorrem em parceria com a Polícia Militar do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma força-tarefa da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) terminou com 10 estabelecimentos multados e seis interditados, no último fim de semana. O motivo foi o descumprimento dos protocolos básicos contra a covid-19, como manutenção do distanciamento, aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, respeito aos horários de funcionamento e garantia do uso de máscara.

Entre sexta-feira (22/10) e domingo (24/10), a DF Legal autuou os comércios com multas entre R$ 4 mil e R$ 20 mil. Os 10 do fim de semana se somam aos 2.655 penalizados com esse tipo de pagamento desde o início da pandemia.

Em relação aos interditados, desde o início da força-tarefa de fiscalização da pasta, há 582 dias, a secretaria fechou 3.327 locais. Por decreto, o tempo de suspensão das atividades pelo desrespeito às medidas sanitárias em vigor no DF é de dois meses.

A DF Legal informou, ainda, que multou cerca de mil pessoas, em ambientes públicos e privados, pelo não uso da máscara. No último fim de semana, a pasta aplicou mais três multas desse tipo. A fiscalização no período ocorreu em 310 estabelecimentos — que somam 2,3 milhões visitados pelos agentes desde março de 2020.

Quiosques e ambulantes também fazem estão entre os alvos das ações. No fim de semana, houve abordagem aos donos de 22 deles, de um total de 18,7 mil desde o início da pandemia.

Denúncias

Se presenciar alguma irregularidade em estabelecimentos ou por parte de pessoas, como aglomerações e desrespeito ao uso de máscaras em locais públicos, é possível denunciar o problema à Polícia Militar, pelo número 190; pelo telefone 162, do Governo do Distrito Federal; ou pelo site da Ouvidoria-Geral do DF, que atende 24 horas e garante o sigilo das informações prestadas.