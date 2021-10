Tomografias do HRC serão feitas em outros hospitais durante reforma da unidade

AI Ana Isabel Mansur

Em setembro, o HRC atendeu 17.143 pacientes, uma média de 571 procedimentos por dia. Hospital oferece 22 serviços, entre atendimentos de emergência e ambulatoriais - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

Após 40 anos de funcionamento, o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) está recebendo a primeira grande reforma. As obras tiveram início em junho e a previsão de entrega do serviço é novembro deste ano. Os reparos abrangem ao menos seis setores da unidade, como a ortopedia, pediatria, radiologia, enfermaria, ambulatório e lavanderia.

Segundo a Secretaria de Saúde, o HRC vem recebendo obras pontuais desde 2019. Atualmente, o foco tem sido o corredor central, a enfermaria da ortopedia e a sala de radiologia onde são realizadas as tomografias. Portanto, os exames têm sido feitos nos hospitais regionais de Taguatinga e Samambaia. Os demais serviços do hospital têm ocorrido normalmente, não havendo nenhuma alteração em relação ao recebimento, horário de funcionamento e capacidade de atendimento.

No total, o Governo do Distrito Federal pode investir, contratualmente, até R$ 2.311.601.46. No entanto, a pasta destacou ao Correio, em nota, que o custo da obra só será sabido ao término dos trabalhos. "O valor exato do quanto será gasto nas execuções em questão dependerá da qualidade dos serviços executados por parte da contratada. Sendo assim, o valor exato pode ser informado após conclusão e atesto dos serviços."

Hospital

Em setembro, o HRC atendeu 17.143 pacientes, uma média de 571 procedimentos por dia. Entre os serviços oferecidos pela unidade, estão a emergência (cirurgia geral; clínica médica; ginecologia e obstetrícia; pediatria; e tráumato-ortopedia) e o ambulatório (alergia pediátrica; cardiologia; cirurgia geral; ginecologia cirúrgica; egressos; fonoaudiologia; hematologia; mastologia; medicina do trabalho; nefrologia; oncologia ginecológica; pediatria; planejamento familiar; proctologia; assistência social; tráumato-ortopedia; e urologia).

Obras

Entre os reparos no HRC, estão a troca de pisos e revestimentos, além das partes elétrica e hidráulica de diversos setores. Foi feita a sinalização das áreas do hospital, e as exigências das normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar do DF, que realizou todas as vistorias, têm sido cumpridas.

Os trabalhos são executados por meio do contrato de manutenção predial. No corredor central, a porta de entrada da unidade, os pisos estão sendo trocados por granitina, um material mais resistente e de fácil limpeza, e as paredes de azulejos, substituídas por cerâmica.

Os trabalhos na ala de ortopedia do hospital ocorrem em oito enfermarias, seis banheiros, na sala de procedimentos e no posto de enfermagem. Esses espaços vão receber troca de piso, pintura e mobiliário, com novas cadeiras para acompanhantes.



As portas das enfermarias estão sendo ampliadas de 70 cm para 120 cm, o que facilitará a entrada das macas no local. Além disso, a iluminação do setor será toda revitalizada.

Ambulatório

O forro do setor foi trocado por um novo e a parte elétrica, por ser muito antiga, foi renovada por completo. Os banheiros feminino e masculino também receberam reparos e a sala de fisioterapia ganhou piso e pintura das paredes.

A lavanderia recebeu duas máquinas de lavar e uma secadora de roupas. A chegada desses equipamentos possibilitará maior eficiência em menos tempo, já que a lavanderia do HRC recebe demandas de diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região Oeste.

Pediatria

O setor destinado ao atendimento emergencial para as crianças ganhou um ar lúdico. Um artista local presenteou a unidade com desenhos na entrada e no interior da recepção, utilizando a técnica do grafite e deixando o ambiente mais leve e mais colorido para receber os pequenos pacientes.

A radiologia também passou por adequações. A sala da mamografia foi totalmente revisada, do chão ao teto, bem como a sala de raio-x, que recebeu iluminação, pintura e a construção de um novo biombo baritado (ambiente que abriga e protege da radiação o profissional de radiologia durante o exame de raio-x).

Ainda nesse setor, a sala da tomografia está em manutenção desde essa segunda-feira (25/10) e receberá dois novos tomógrafos. O primeiro já está na unidade, aguardando instalação, que ocorrerá em breve; o segundo está previsto para ser entregue à unidade em novembro. Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é aumentar a oferta desse exame para toda a rede pública de saúde.