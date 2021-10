EH Edis Henrique Peres

(crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou, nesta sexta-feira (29/10), às 00h, a Operação Finados 2021. O objetivo é atuar na prevenção de acidentes. A fiscalização irá acontecer nas vias federais do DF e Entorno. Mônica Pellegrini, policial rodoviária federal, destaca que a operação terá o reforço de 250 policiais. “O foco é atuar na segurança viária para garantir uma redução de acidentes de trânsito, assim como o combate ao crime nas rodovias federais”, destaca.



Mônica explica que todos os dias haverá fiscalização intensificada para garantir a segurança e a fluidez no trânsito. “Já percebemos um aumento no fluxo nesta sexta-feira (29/10). E o movimento deve continuar aumentando até o sábado”, conta. A orientação da profissional é se atentar aos cuidados de manutenção do veículo e de atenção no trânsito para evitar os acidentes.



“É fundamental seguir as dicas de segurança que sempre reforçamos: revisão dos veículos antes de viajar, verificar a calibragem dos pneus, principalmente devido ao risco de chuvas, e sair sempre descansado de casa. Se a pessoa estiver com sono, por exemplo, o melhor é esperar um pouco mais antes de seguir viagem. E claro, não utilizar o celular ao volante”, destaca.



Mônica ressalta a importância do uso do cinto de segurança. “O condutor e todos os passageiros devem usar o cinto, inclusive os do banco de trás. No caso de crianças, é importante usar o equipamento de retenção indicada para o peso e a idade, seja a cadeirinha, o assento de elevação ou o bebê conforto”, afirma.



A profissional salienta que não se deve tirar a criança do equipamento de retenção durante o percurso. “Se o bebê quiser mamar, por exemplo, o recomendado é parar em um posto de gasolina ou outro local seguro, alimentá-lo e depois prosseguir viagem”, explica. Mônica destaca que os pequenos descuidos provocam acidentes, por isso, a atenção deve ser total no trânsito.



Documentação

Outros alertas são relacionados à verificação dos faróis do carro, óleo do motor e nível de água do veículo. Vale destacar a importância de conferir os documentos e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A atualização do Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) também é importante e atualmente ocorre totalmente de maneira digital. O CRLV pode ser acessado pelo aplicativo do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ou do Detran-DF.



Apesar da apresentação do documento pelo celular, a recomendação é a impressão do CRLV pelo condutor, para evitar situações em que o celular possa descarregar ou perder o sinal.