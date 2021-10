Cães da Polícia Militar encontram maconha e LSD em mala de mulher; veja vídeo

DD Darcianne Diogo

Mulher foi presa em flagrante na Rodoviária - (crédito: PMDF/Divulgação)

Cães farejadores da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontraram, na noite deste sábado (30/10), maconha, haxixe e LSD na bolsa de viagem de uma passageira, na Rodoviária Interestadual de Brasília. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) (veja vídeo abaixo).

As equipes do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) realizavam o patrulhamento preventivo no local com o objetivo de coibir o transporte de substâncias entorpecentes. Os cães Dexter e Cpchico sinalizaram para uma bolsa de uma passageira que iria embarcar para a cidade de Alto Paraíso (GO).

Durante as buscas, os militares encontraram 25 selos da droga LSD, um tablete de maconha e quatro pacotes com haxixe.

Outro caso

Na manhã deste domingo (31/10), os cães Drago, Bruno, Diana e Coca da PMDF encontraram 56 porções de maconhas escondidas dentro de um barraco, no Areal.

Uma mulher, moradora da casa, contou aos policiais que receberia R$ 300 para escondera a droga na residência.Ela foi presa e conduzida à 21ª DP (Taguatinga Sul).