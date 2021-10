Bombeiro pega arma de PM e dá tiros após discussão em bar no DF; veja vídeo

DD Darcianne Diogo

Caso aconteceu na tarde deste domingo em um bar do Jardim Botânico - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma briga envolvendo um bombeiro e um policial militar em um bar do Distrito Federal acabou na corregedoria. A discussão ocorreu na tarde deste domingo (31/10), no Jardim Botânico, e começou depois que o PM, que aguardava para usar o banheiro do estabelecimento, se queixou da demora do bombeiro e o chamou de “cagão”. Vídeo gravado por testemunhas registrou parte do ocorrido.

Nervoso, o bombeiro saiu do banheiro e os dois iniciaram a discussão. Durante a briga, o bombeiro teria tomado a arma do policial militar e efetuou cinco disparos contra ele. Nenhum dos tiros acertou o PM.

Ao Correio, a Polícia Militar do DF confirmou que houve um desentendimento entre o bombeiro e o policial e disparos de arma de fogo. Policiais do 21º Batalhão foram acionados para o local e conduziram os envolvidos para as respectivas corregedorias. A PMDF informou que adotou as providências cabíveis. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros, mas ainda não obteve retorno.