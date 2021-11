Em menos de 2 horas, 2 motociclistas são atingidos por veículos no Plano Piloto

YV Yasmim Valois*

Acidente no SIG - (crédito: Minervino Junior/CB/DA Press)

Dois acidentes envolvendo motociclistas ocorreram com pouco tempo de diferença, na desta quarta-feira (3/11), no Plano Piloto. As duas vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nos locais dos acidentes e encaminhadas para atendimento hospitalar.

O motociclista que sofreu o acidente no viaduto que liga a W3 Norte a W3 Sul foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar às 14h48. Ele dirigia uma moto CG 125 de cor branca e colidiu na traseira de um caminhão pipa que presta serviço de jardinagem para a Novacap.

Quando aconteceu o acidente, o caminhão estava parado do lado esquerdo da via e, de acordo com o condutor do caminhão, havia sinalizado a faixa. O motociclista estava inconsciente e foi levado para o Hospital de Base em estado grave, com TCE grave, evisceração abdominal e diversas fraturas nas pernas e braços. No caminhão pipa, havia três pessoas que não se feriram.

Motociclista atingido

Um entregador de aplicativo foi atingido por um carro na tarde desta quarta-feira (3/11). A vítima não teve lesões graves. O acidente aconteceu por volta das 16h30, entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e a entrada do estacionamento do Correio Braziliense.

Testemunhas que avistaram a cena contaram à reportagem que o motorista do carro não viu o entregador, no momento em que os dois veículos sinalizavam para entrar no estacionamento do jornal. O parachoque do automóvel se desprendeu e a motocicleta teve partes destruídas.

O condutor do carro ficou no local e prestou socorro à vitima. O CBMDF fez o atendimento, em seguida. O motociclista teve escoriações na mão e ferimentos na perna esquerda. Os militares imobilizaram o membro do homem e o encaminharam a uma unidade hospitalar.

Acidentes envolvendo motociclistas

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), a média mensal de acidentes fatais envolvendo motociclistas de 2021, até o mês de agosto, foi de 5,1, sendo assim diminuiu comparado a 2020, que foi de 7,4 por mês.

O trânsito do DF registrou um aumento no número de motos durante a pandemia, as vendas cresceram mais de 48%, fato explicado por fatores como o mercado de trabalho e os altos preços da gasolina.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Marinho