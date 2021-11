CB Correio Braziliense

A manhã desta sexta-feira (5/11) anuncia a tendência de um fim de semana chuvoso. Moradores relatam chuvas intensas, que começaram por volta das 10h, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e na Asa Norte. Às 11h, as pancadas tinham reduzido a intensidade, mas seguiam constantes e instáveis. A tendência, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de chuvas ainda mais intensas a partir deste domingo (7/11).

Para esta sexta-feira (5/11), o Inmet manteve o alerta de perigo potencial de pancadas fortes de chuvas, com possibilidade de rajadas de ventos de até 60 km por hora. Apesar disso, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos é baixo.

Ao longo do dia, a temperatura se mantém entre 18ºC a 28ºC, mas a sensação térmica, de acordo com o Inmet, fica em torno de 22,6ºC até por volta de 13h. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 50%.

Cuidados

Devido à instabilidade da chuva, é importante seguir algumas recomendações:



Não se abrigue debaixo de árvores para evitar queda de galhos e descargas elétricas;



Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;



Em casos emergenciais, acione a Defesa Civil, telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), telefone 193.

Recordes

Em outubro, as chuvas do DF bateram recordes em relação ao mesmo período do ano passado. A média de chuva do mês anterior era de 159,8 mm, mas somente Águas Emendadas, em Planaltina, ultrapassou o índice com 191,2 mm, 45,7% a mais do que em 2020, que foi de 131,2 mm. Em Brazlândia, houve 155,8 mm de chuva, quantidade um pouco maior do que no ano passado, que marcou 103 mm.