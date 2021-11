DF terá sexta-feira de céu nublado e com pancadas de chuva isoladas

PM Pedro Marra

Com umidade relativa do ar entre 95% e 50% para esta sexta-feira (5/11), o Distrito Federal terá um dia nublado, com probabilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura fica de 18ºC a 28ºC. Às 7h, a menor temperatura registrada até o momento foi de 18,8ºC, em Brazlândia.

Assim como nessa quinta-feira (4/11), o Inmet emitiu alerta amarelo de chuvas intensas, com perigo potencial, válido até as 11h. O comunicado diz que "a chuva ficará entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", assegura o instituto.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, o dia não será de céu aberto, o que deve predominar nos próximos dias. "O tempo costuma ser esse, de muitas nuvens com chances de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde. A gente não descarta chuvas de manhã em algumas partes do DF, mas é pouco provável”, afirma.

Olívio adianta que as chuvas devem ficar mais intensas a partir deste domingo (7/11). "Entre domingo e segunda, a condição de chuva aumenta. Estamos em uma área de instabilidade. Normalmente, esse período de calor e umidade ditam o tempo. Ou seja, fica o tempo quente, úmido e instável, o que permanece na próxima semana", conclui o especialista.



Em outubro, com volume de chuva médio de 159,8mm, somente Águas Emendadas passou o índice esperado neste ano, indo a 191,2mm, 45,7% a mais do que em 2020, que foi de 131,2mm. Em Brazlândia, caiu 155,8mm de chuva, um pouco maior do que no ano passado — 51,2% a mais — quando foi de 103mm.