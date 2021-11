Vídeo: PM saca arma em briga com vendedor de carros no DF

EH Edis Henrique Peres

Uma briga entre um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e um comerciante quase acaba em tragédia na tarde desta quinta-feira (4/11). Durante uma discussão com o dono de uma concessionária na Cidade do Automóvel, no Setor de Indústrias de Abastecimento (SIA), o PM sacou a arma e trocou xingamentos com o proprietário da loja. A confusão foi gravada por um dos funcionários do local.

No vídeo, o sargento aparece com a arma sacada e apontada para baixo, enquanto chama o responsável pela loja “para cima”. “Eu estou paradinho aqui. Aqui no meu lugar. Vem para cima”, intimida. O comerciante responde que está tudo gravado e os dois trocam insultos. O PM afirma que, na loja, todos são picaretas, mas o proprietário rebate: “Você está me chamando de picareta, seu vagabundo?”. O PM dá voz de prisão: “você está preso”.

A partir daí, o sargento aciona uma equipe de policiais militares, que chega, segundo os funcionários, em poucos minutos na loja. Com a chegada dos PMs, uma nova confusão começa. O comerciante afirma que está no seu local de trabalho e é levado para dentro do comércio. Um dos agentes da PM ordena que os funcionários se afastem do grupo: “se passar daqui, estão presos também”.

Há mais discussão entre os PMs e os funcionários, que são impedidos de entrar dentro da loja e atingidos com spray de pimenta para se manterem afastados. Após muita confusão, o proprietário da loja foi levado para a 8ª Delegacia de Polícia (DP), pelo 15ª Batalhão da PMDF. Ele foi autuado por desacato e danos simples.

Entenda

Toda a confusão começou devido a um carro comprado na loja meses antes. O Correio conversou com um dos funcionários que estava presente no momento e ele explicou que o veículo foi comprado pelo irmão do PM entre abril e março deste ano.

“Demos toda a assistência quando (o carro) estava com a garantia, de acordo com o código do consumidor, de 90 dias. Ele trouxe o carro agora, mas o veículo já estava fora da garantia e com 40 mil km rodados”, destaca o funcionário.

Questionado sobre o ocorrido, a PMDF disse que segundo o relatado pelo policial envolvido, “ele foi até a concessionária para buscar seu irmão que havia deixado um carro, adquirido na agência, para sanar problemas que apareceram no veículo”.

“Ao chegar na agência, o policial presenciou uma discussão entre seu irmão e funcionário da agência, pois houve recusa em consertar o veículo. O policial falou para o irmão deixar o local, pois ali não seria resolvido o problema. O carro do policial foi cercado e ele teve que descer e se posicionou em condições de se defender de agressões. O carro do policial chegou a ser avariado”, afirma a corporação.

A PMDF explica que o 15º Batalhão foi acionado e todos os envolvidos foram levados para a 8ª DP, onde o proprietário da agência foi autuado por desacato e danos simples. “Qualquer conduta dos policiais militares é passível de apuração pela Corregedoria. O intuito é dar ampla defesa aos envolvidos e esclarecer os fatos. Sempre é aberto o procedimento apuratório da conduta para esclarecer melhor os fatos”, finaliza.