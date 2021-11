Suspeitos de roubar carro em Taguatinga são detidos após perseguição na Elmo Serejo

CB Correio Braziliense

Motorista foi abordada e teve o carro levado por criminosos - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma perseguição policial na via Elmo Serejo terminou com cinco homens presos, na madrugada dessa quarta-feira (3/11), por suspeita de envolvimento em um caso de roubo de veículo. Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) 28, de Ceilândia, fiscalizava a região quando recebeu a informação de que criminosos teriam assaltado uma mulher perto dali.

As informações que chegaram à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) davam conta de que um grupo de homens, em um Ford Ka vermelho, havia assaltado uma pessoa no estacionamento de um prédio na M Norte, em Taguatinga. Após anunciarem o roubo, eles levaram o carro da vítima, um Nissan Versa branco, e fugiram rumo a Ceilândia.

Momentos depois, os PMs do Gtop 28 viram um veículo passar pela Elmo Serejo, na altura da QNM 25, com faróis apagados e em alta velocidade. Apesar de ouvir ordens para parar, o condutor do Nissan Versa seguiu caminho, e os policiais deram início à perseguição.

Depois de trafegarem pela via em alta velocidade, o motorista e o passageiro do veículo deixaram o automóvel perto da EQNN 24/26. Eles tentaram continuar a fuga a pé, mas acabaram presos.

A dupla, de 16 e 21 anos, foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2 e para a 15ª DP (Ceilândia Norte), respectivamente, onde também foi entregue o carro furtado. Os outros três suspeitos de envolvimento no roubo foram encontrados em seguida, no Ford Ka vermelho, detidos e encaminhados à unidade policial.

Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)