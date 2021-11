Fim de semana é marcado por tempo instável, nublado e chances de chuva

SP Sarah Paes - Especial para o Correio

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

"O sol entre nuvens da manhã deste sábado é prenúncio de chuvas e trovoadas para o tempo deste fim de semana", afirma o meteorologista Luiz Melo Mamed do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com umidade relativa do ar entre 95% e 45% para este sábado (6/11), o Distrito Federal terá um dia nublado, com probabilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo da tarde e à noite.

Com alerta meteorológico de perigo potencial de chuvas intensas, a temperatura fica entre 17ºC e 27ºC, segundo o Inmet. “O tempo deve permanecer instável durante todo este final de semana com chuvas e até trovoadas”, alerta Mamed.

O especialista do instituto ainda avisa a quem esteja fora de casa no meio dos temporais “não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda”, em caso de rajadas de vento. “Também é bom evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, lembra.

Em caso de dúvidas, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).