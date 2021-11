DF precisa de incentivo ao parque tecnológico, diz vice-presidente da Fibra

VB Vera Batista

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

Pedro Verano, vice-presidente do sistema Fibra (Federação das Indústrias do DF), durante debate no Correio Talks, afirmou que é preciso desmitificar que industrialização não é benéfica para o Brasil. Ele lembra que, ao contrário, quando a indústria é robusta, como acontece em países desenvolvidos, a população tem muito mais renda e emprego mais qualificado. No Distrito Federal, lembrou, houve durante um tempo a crença de que não havia praticamente indústrias, o que não corresponde à realidade.

Mas não somente pela pandemia, mas também por falta de insegurança jurídica, “tanto no Brasil, quanto especificamente em Brasília, a indústria vem perdendo espaço”, afirmou. Durante o debate, Verano aproveitou a oportunidade para entregar ao secretário de Economia, André Clemente, que também participou do evento, a agenda para o crescimento do sistema Fibra revisada e adaptada às necessidades atuais.

Nesse documento, são ressaltados assuntos como linhas de créditos para as empresas e também formas de incentivo à vocação tecnológica local. “Estamos trabalhando muito fortemente sobre a nossa vocação tecnológica e em como fortalecer o parque tecnológico de Brasília e a indústria 4.0”, afirmou Verano. Ele destacou a importância das parcerias, especialmente, com o Senai e o Governo do Distrito Federal (GDF).



Verano citou, também, o Desenvolve DF (programa criado com o objetivo de ampliar a capacidade da economia local na produção de bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária, além de promover o desenvolvimento econômico social, sustentável e integrado do Distrito Federal) – considerado importante, mais ainda insuficiente para incentivar muitas empresas que saíram a retornar ao DF.



Novidade

Pedro Verano, vice-presidente do sistema Fibra, anunciou durante o evento online Correio Talks, do Correio Braziliense, que no antigo prédio do Touring Clube de Brasília será inaugurado, em abril de 2022, mês em que se comemora o aniversário da cidade, o Museu de Arte, Ciência e Tecnologia. “Foi com muito esforço, mas agora Brasília terá o primeiro museu digital”, disse Verano. A instalação teve incentivo do Projeto de Lei Complementar (PLC 90/2021), do GDF, aprovado ontem no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).