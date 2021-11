Mulher que dopava vítimas e depois as roubava é presa em Valparaíso

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Polícia Civil de Goiás)

Na última terça-feira (9/11), a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Valparaíso de Goiás e com o apoio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Cristalina, cumpriu, um mandado de prisão temporária pela prática do crime de roubo com violência imprópria em desfavor de uma mulher.

Segundo informações da PCGO a vítima conheceu a autora em um bar, no último dia 26 de setembro, oportunidade em que passaram a noite bebendo. Depois de desenvolverem uma certa amizade, a vítima comprou algumas cervejas e, logo depois, seguiu com a suspeita para sua casa.

Já na casa, a vítima bebeu uma cerveja com gosto amargo, apagando em seguida e acordando apenas às 14h40 horas do dia seguinte. A mulher já não estava mais lá. A suspeita teria roubado uma caminhonete, um aparelho de celular, cartões de crédito e uma televisão da casa da vítima.

Com base nas informações prestadas, a equipe policial procedeu investigações de campo para identificar e qualificar a possível autora. Também foram localizadas imagens da autora se relacionando com a vítima, bem como levando os bens furtados de modo tranquilo e despreocupado, fato que demonstra a procedência da informação de que a vítima estava dopada.

A investigada possui vários registros de crimes de caráter patrimonial, dentre estes furtos de combustível, aparelhos celulares e veículos, entre outros.

Após a devida identificação da mulher, a autoridade policial representou por sua prisão temporária, bem como a devida busca e apreensão. Na residência, foram encontrados diversos objetos de procedência duvidosa e vários medicamentos de uso controlado.

A investigada encontra-se detida no presídio feminino, onde aguardará a conclusão das investigações.

A imagem da autora está sendo divulgada para identificar outras possíveis vítimas de furto, estelionato e roubo na cidade de Valparaíso de Goiás.