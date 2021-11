Mulheres representam mais de 60% dos estudantes do Renova-DF, diz secretário

PM Pedro Marra

Secretário de Trabalho do DF, Thales Mendes, falou sobre retomada econômica no CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Entrevistado ao programa CB.Poder desta terça-feira (9/11) — parceria do Correio Braziliense em com a TV Brasília —, o secretário de Trabalho do Distrito Federal, Thales Mendes Ferreira, comentou sobre programas sociais para capacitação profissional, como o Renova DF, vagas de emprego abertas e a força das mulheres na construção civil. Na bancada, a conversa foi conduzida pela jornalista Samantha Sallum.

Segundo Thales Mendes, dos mais de 23 mil inscritos no último ciclo do Renova-DF, as mulheres representam a maioria. “Hoje, mais de 60% são compostos por mulheres, muito jovens, com mais de 18 anos. A própria evolução do trabalho vem mostrando que as mulheres são muito mais competentes em diversas áreas do universo da construção civil, (pois) são mais detalhistas. As próprias construtoras estão priorizando a contratação de mulheres para essas áreas de acabamento dos seus empreendimentos”, afirma.

O titular da pasta comentou sobre o chamamento público para os ciclistas de entregas por aplicativo se cadastrarem junto à Secretaria do Trabalho, com prazo final para 6 de dezembro. Thales diz que a Setrab percebeu, com o aumento da pandemia e das empresas utilizarem mais o serviço de delivery, uma grande utilização de mão de obra que tem as bicicletas como ferramenta de trabalho, sobretudo em entregas das encomendas, principalmente na área alimentícia.

“A gente percebeu que o perfil desse trabalhador, a maioria é, jovem. É o jovem que sai do ensino médio, que não tem qualificação e experiência profissional, que é basicamente exigida num processo de contratação. Percebendo isso, as condições de trabalho em que eles vivem, hoje, montamos um chamamento público, porque queremos construir uma política pública voltada à proteção e garantia dos direitos desses trabalhadores”, detalha o secretário do Trabalho.

Thales Mendes pontuou a força do setor da construção civil no DF, que não parou de funcionar desde o início da pandemia da covid-19, é um dos segmentos que mais contrata. “Divulgamos entre 300 e 400 vagas todos os dias. A dica é procurar a Agência do Trabalhador. Faça o seu cadastro, registre as suas habilidades. No segmento de serviços, Brasília tem vocação para abertura de vagas", avaliou.

O secretário destaca que a pasta lançou um edital de licitação para 19,3 mil para cursos presenciais, divididos em 50 áreas de conhecimento, desde atendente de petshop às áreas de hotelaria e de serviços. "Lançamos, também, o programa Jornada da Mulher Trabalhadora, com 200 vagas para área da beleza. Isso está sendo feito nas cidades. Lançamos, hoje, no Itapoã, depois (será), na Estrutural e no Sol Nascente”, complementou Thales.