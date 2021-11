Covid-19: pelo segundo dia consecutivo, taxa de transmissão cai e fica em 0,69

CM Cibele Moreira

Média móvel de casos e de mortes também caíram - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A taxa de transmissão (Rt) da covid-19 tem se mantido estável no Distrito Federal. Pelo segundo dia consecutivo, o índice ficou em 0,69 — o que representa que um grupo de 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus podem passar o vírus para outros 69 indivíduos. Esse é o menor Rt registrado desde o início da pandemia.

No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, a capital apresentou um pequeno crescimento na quantidade de casos aa doença. Foram notificados 146 ocorrências de covid-19 nesta quinta-feira (11/11). Na quarta-feira (10/11), o número foi de 139.

Ao todo, o Distrito Federal contabiliza 516.340 infecções do novo coronavírus — sendo que 504.001 se recuperaram da fase ativa do vírus e outras 10.947 pessoas morreram por complicações da doença. Do total das vítimas registradas, nove entraram na estatística da pasta nesta quinta-feira (11/11).

As recentes mortes contabilizadas ocorreram entre 7 de setembro e 10 de novembro, mas só teve a confirmação do teste de covid-19 nesta quinta. A média móvel de mortes está em 8,2 com uma variação de -38,9%, quando comparado a 14 dias atrás. A mediana de casos é de 168,6, com uma queda de 41,8% em relação há duas semanas.