Projeto Wi-Fi Social leva internet gratuita para Zoológico

O Zoológico de Brasília recebeu, na manhã desta sexta-feira (12/11), o Projeto Wi-Fi Social. A ação de responsabilidade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas que passam por dia no zoológico.

O Wi-Fi Social, serviço lançado em 2019 e que já totaliza mais de 90 milhões de acessos, disponibiliza internet pública e gratuita em mais de 60 localidades espalhadas pelo Distrito Federal.

Segundo a secretaria, a expectativa é tornar Brasília uma cidade inteligente, com internet gratuita para visitantes e trabalhadores do zoológico. As placas de QR-Code informando os pontos de internet gratuita estão espalhados pelo zoo.

Feriado da Proclamação da República



O Zoológico de Brasília estará fechado na segunda-feira (15/11) para manutenção. No sábado (13/11) e domingo (14/11), o espaço funciona das 9h às 17h. O uso de máscara é opcional ao ar livre.