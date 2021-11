Estelionatários são presos com 14 celulares e 14 identidades falsas

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (13/11), em um bloqueio montado pela equipe do Grupo Tático Operacional (TOR), em Planaltina. A dupla de estelionatários estava com 14 celulares e 14 identidades falsas, além de dois cartões de banco, vários comprovantes de residência, R$ 3.470 em dinheiro, assinaturas e dados, como o CPF, de várias pessoas diferentes e um notebook.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes avistaram um veículo Fiat Toro que, ao ver a barreira policial, parou no acostamento e somente depois seguiu em direção aos policiais. Vendo o comportamento estranho, suspeitaram do veículo, que foi parado no bloqueio.

De acordo com a PMDF, os dois ocupantes, depois da primeira abordagem, confessaram que estavam na cidade de Roda Velha, na Bahia, e cometiam o estelionato em banco. A dupla abria contas em nome de outras pessoas, sacavam os limites e faziam os empréstimos que eram permitidos. As investigações indicam que outros integrantes fazem parte do grupo criminoso, mas ainda não foram localizadas.

Após a apreensão, os homens foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (DP) e autuados por uso de documentos falsos. Eles já haviam sido presos, de acordo com informações da PMDF, mais de uma vez pelo mesmo crime, assim como por receptação.