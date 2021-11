Polícia identifica suspeito de esfaquear homem na Estrutural

AM Ana Maria Pol

Agentes da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) identificaram o suspeito de um latrocínio - roubo seguido de morte - ocorrido neste domingo (14/11). Por volta das 5h, José Alisson da Rocha, 36 anos, teria sido esfaqueado em uma rua no bairro Santa Luzia, na Estrutural, onde morava. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima foi morta com, pelo menos, 12 perfurações.

De acordo com os investigadores, o corpo de José Alisson foi encontrado em via pública. A delegacia foi informada, via Centro de Comunicação da Polícia Civil (Cepol), sobre o homicídio, durante a madrugada. Agora, as equipes da corporação trabalham para capturar o criminoso.

José era casado e, de acordo com a delegada-chefe, Jane Klébia, a esposa foi ouvida. A mulher chegou a apontar uma pessoa como autora do crime. “A polícia civil ouve, agora, pessoas que testemunharam e prestaram informações importantes para levar à prisão do autor”, informou Jane.

De acordo com a delegada-chefe, os pedidos de prisões já estão sendo encaminhados. “As informações sobre o suspeito não serão divulgadas para não comprometer as investigações”, reiterou.